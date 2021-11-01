Известная телеведущая Маша Ефросинина отправилась на мальдивский отдых, и уже показала в сети яркие кадры с белоснежного пляжа.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая и тренер "Лиги Смеха" Маша Ефросинина часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно звезда отправилась на отдых на Мальдивы, откуда уже успела похвастаться фантастическими кадрами.

На фото и видео, которые Маша выложила в сторис можно увидеть, как она прогуливается по красивому пляжу рядом с кристально чистой и прозрачной водой океана. Перед камерой телезвезда появилась в раздельном ярко-желтом купальнике, который красиво подчеркнул ее плоский живот и упругие прелести. Свой образ Ефросинина дополнила стильной пляжной шляпкой и огромными солнцезащитными очками.

В сторис телеведущая призналась, что взяла с собой на Мальдивы огромное количество купальников, так что похоже этот желтый только один из многих, которые поклонники увидеть на странице звезды.

Напомним, Ефросинина укатила на Мальдивы и показала фигуру в голубом купальнике: "Наконец-то...".

Как сообщала Politeka, Ефросинина превратилась в рыжеволосую бестию и устроила фурор в синем халате: "Ну как?".

Также Politeka писала, что Ефросинина в просвечивающемся наряде показала "островной стиль": "Отдых к лицу".