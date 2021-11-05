Телеведущая и актриса Маша Ефросинина всколыхнула Сеть трогательным постом, оплакивая своего наставника, известного украинского режиссера.

42-летняя Ефросинина опубликовала новый пост у себя в микроблоге в Инстаграм, в котором выразила свою боль в связи со смертью худруга Театра на Подоле в Киеве Виталия Малахова, передает Politeka.net.

"Как грустно и больно начался этот день! Ушёл мой учитель и наставник, человек, подаривший столице уникальный Театр на Подоле… Выдающийся Режиссер и революционер не только в своих постановках, но и в своём видении мира! Виталий Ефимович Малахов, знаю, что Вы бы и сейчас пошутили, и все засмеялись бы сквозь горькие слёзы… так Вы были устроены! Спасибо Вам за всё… R.I.P.", - говорится в посте-прощании.

Пользователи присоединились к соболезнованиям:

"Любимый Театр на Подоле сегодня осиротел 😢 Светлая память❤️"

"Ой, как жаль, когда уходят такие талантливые люди😢"

"Когда уходят великие, это всегда печально, но когда уходят те, кто повлиял на вас и ваше мировоззрение, это всегда трагедия вселенского масштаба внутри вас..."

"😢гении уходят рано"

"Очень печальная новость🙌 как много он сделал... Будем помнить всегда🙌"

Отметим, Виталия Малахова не стало 4 ноября. Он умер в больнице на 68 году жизни, куда попал 26 октября. Режиссеру нужна была срочная пересадка почки. По словам его дочери, телеведущей и актрисы Даши Малаховой, "о себе дала знать старая ядовитая боевая травма", в результате чего начался сепсис.

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