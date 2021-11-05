Оборвалась жизнь украинского театрального режиссера, художественного руководителя Киевского академического драматического театра на Подоле Виталия Малахова.

Гениального театрала не стало в четверг, 4 ноября, на 68 году жизни. Об этом в соцсети Фейсбук сообщила его 44-летняя дочь Даша Малахова, телеведущая и актриса.

"Лети, родной мой", - трогательно попрощалась она с отцом.

До этого Малахова писала, что режиссеру стало плохо 26 октября. Каретой "скорой помощи" его доставили в больницу. Все это время Виталий Ефимович пребывал в реанимации.

"О себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис. Предугадать это было невозможно", - писала ранее дочь режиссера.

Виталий Ефимович нуждался в искусственной почке, была запланирована операция, но судьба распорядилась по-другому.

Украинцы прощаются с мэтром, вспоминая, каким замечательным человеком он был:

"Сегодня вечером умер Виталий Малахов. Руководитель театра на подоле.

Человек, с которым было хорошо. Очень грустно"

"Боже мой, какой ужас! Виталий Ефимович... Что случилось? - Много всего. За полгода: операция на сердце, ковид, сепсис, инсульт("

"Светлая память... Огромное горе"

"Мы с тобой. Он был великим человеком"

"Скорбим. Соболезнования близким. Театр будет жить, и это лучшая память о талантливом человеке"

"Пусть живет в сердцах людей..."

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