Оборвалась жизнь украинского театрального режиссера, художественного руководителя Киевского академического драматического театра на Подоле Виталия Малахова.
Гениального театрала не стало в четверг, 4 ноября, на 68 году жизни. Об этом в соцсети Фейсбук сообщила его 44-летняя дочь Даша Малахова, телеведущая и актриса.
"Лети, родной мой", - трогательно попрощалась она с отцом.
До этого Малахова писала, что режиссеру стало плохо 26 октября. Каретой "скорой помощи" его доставили в больницу. Все это время Виталий Ефимович пребывал в реанимации.
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"О себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис. Предугадать это было невозможно", - писала ранее дочь режиссера.
Виталий Ефимович нуждался в искусственной почке, была запланирована операция, но судьба распорядилась по-другому.
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