На шоу "Маскарад" произошла настоящая истерика у одного из "охотников" - Владимира Дантеса, которую вырезали из эфира, но артист опубликовал уникальные кадры в Сети.

На шоу "Маскарад" две команды "охотников": в первой - Маша Ефросинина, Юлия Санина и Юрий Ткач, а во второй - Ирина Билык, Владимир Дантес и Игорь Ласточкин, отгадывают, кто же скрывается под масками, сообщает Politeka.net.

Некоторые кадры не попадают в эфир, однако их можно увидеть в Интернете. В частности, Владимир Дантес в своем Инстаграм опубликовал уникальное видео своей истерики смеха (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Почему меня разрывает так? Вызовите скорую, пожалуйста", - со смехом произнес муж певицы Нади Дорофеевой.

"Истерика!!!

Истерика на кайфовом проекте @maskarad_1plus1 Это осталось за кадром)) С каждым бывает, когда ты смеёшься, как сумасшедший и не можешь остановиться) Рядом никто не понимает, что происходит, но со временем начинают подключаться, потому что смех - заразная штука))", - поделился певец.

Публикация быстро собрала десятки тысяч просмотров.

"Вова, какой ты красивый!", "Сломали Дантеса) придется нового покупать", "Искренний, яркий, универсальный артист, честный в своих эмоциях человек. Рамки этого шоу малы для Вас", "Боже, точно заразно!!! , Я смеялась до слёз👏😜", - написали пользователи сети.

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