Эпатажный участник шоу «Маскарад» Шляпник вызвал бурные обсуждения в Сети, после того, как Владимир Дантес предположил, что в костюме прячется певица Оля Полякова.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице проекта в Инстаграм спросили, согласны ли зрителей с такой версией.

«Звездные охотники считают, что под образом Шляпника скрывается певица Оля Полякова @polyakovamusic. А как вы думаете?» - говорится в посте.

Однако версии зрителей оказались довольно неожиданными. Кто-то по одному только взгляду решил, что в костюме шляпника телеведущий Юрий Горбунов.

«Дааа!! И подсказки все про неё!! Особое внимание обратила на красный диплом и Алису. Ещё Олю выдаёт высокий рост, пальцы и взгляд!», «Конечно это не Оля, это Юрий Горбунов», «Это не Полякова, потому что это Бабкин», «Катя Осадчая ли Дима Коляденко», «Взгляд Горбунова», - пишут в комментариях.

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