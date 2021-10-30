Украинская певица Ирина Билык восхитила внешним видом перед эфиром шоу "Маскарад".

Фотоснимок артистка опубликовала в своем Instagram, пишет Politeka.net

Как известно, Ирина Билык является частым гостем нового украинского шоу "Маскарад", которого ждали многие зрители. Загадочный и уникальный формат покорил сердца уже тысячи украинцев, которые вместе с приглашенными звёздами пытаются отгадать, кто же прячется за впечатляющими костюмами.

«Дивлюсь я на небо та й думку гадаю: кого🤔 кого в «Маскараде» сегодня угадаю», - написала артистка и добавила: "Будет очень горячо".

На фото Ирина Билык появилась в ярко-розовом жакете и черном топе с пикантным декольте. С шеи певицы свисали украшения в виде многих цепочек, которые добавили глубины и многослойности аутфиту.

Поклонники не оставили свою любимицу без комплиментов.

"Красотка", Шикарная", - пишут они.

Напомним, участник шоу "Маскарад" рухнул на колени перед Билык: "Ирина, снимайте уже свой..."

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