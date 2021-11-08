Известная телеведущая Маша Ефросинина, которая взяла интервью у Светланы Лободы, получила волну хейта.
Как передает Politeka.net, Маша Ефросинина является известной телеведущей. На своём ютуб-канале в шоу "Экзамен" она взяла интервью у Светланы Лободы.
Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Она опубликовала момент с интервью со Светланой Лободой.
"Светлана Лобода безусловно огромный артист, много лет не сдающая позиции номер один в странах СНГ…
Я очень ждала, что Света прервёт молчание и примет решение дать большое и обстоятельное интервью в Украине..Сперва посмотрите этот разговор, а уж потом комментируйте!", - заявила Маша Ефросинина.
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Пользователи сети оставили под этим видео комментарии, где завалили Машу Ефросинину хейтом:
"Обидно, что вы приняли в этом участие. Идентичный сценарий с Ани Лорак, песни на украинском, интервью, слезы",
"Маша, вы такая классная во "Взрослых девочках", а в этом интервью наигранность зашкаливает😢 выражение лица, конечно",
"Маша, это уже зашквар. Не стоило брать это интервью",
"Интересно, Маша, что на это интервью скажет ваш друг Притула? И кто следующий будет в гостях? Может, давайте сразу Киркорова?"
"Очень жаль, Маша, очень жаль",
"Так ужасно не откровенно. Единственный плохой экзамен."
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