Известная телеведущая Маша Ефросинина, которая взяла интервью у Светланы Лободы, получила волну хейта.

Как передает Politeka.net, Маша Ефросинина является известной телеведущей. На своём ютуб-канале в шоу "Экзамен" она взяла интервью у Светланы Лободы.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Она опубликовала момент с интервью со Светланой Лободой.

"Светлана Лобода безусловно огромный артист, много лет не сдающая позиции номер один в странах СНГ…



Я очень ждала, что Света прервёт молчание и примет решение дать большое и обстоятельное интервью в Украине..Сперва посмотрите этот разговор, а уж потом комментируйте!", - заявила Маша Ефросинина.

Пользователи сети оставили под этим видео комментарии, где завалили Машу Ефросинину хейтом:

"Обидно, что вы приняли в этом участие. Идентичный сценарий с Ани Лорак, песни на украинском, интервью, слезы",

"Маша, вы такая классная во "Взрослых девочках", а в этом интервью наигранность зашкаливает😢 выражение лица, конечно",

"Маша, это уже зашквар. Не стоило брать это интервью",

"Интересно, Маша, что на это интервью скажет ваш друг Притула? И кто следующий будет в гостях? Может, давайте сразу Киркорова?"

"Очень жаль, Маша, очень жаль",

"Так ужасно не откровенно. Единственный плохой экзамен."

Ранее сообщалось, Ефросинина осмелилась показать фигуру в бельевом комплекте: "Еще год назад ни за что бы..."

Также, Ефросинина в платье с разрезом от бедра устроила эффектную прогулку по парку: фото

Politeka рассказывала, Лобода разговорилась, почему сбежала из Украины и как ее здесь преследовали: "Они меня извели"