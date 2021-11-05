Светлана Лобода впервые откровенно рассказала о том, почему четыре года не выступала в Украине и как произошло ее возвращение на родину этим летом.
Популярная певица украинского происхождения дала откровенное интервью украинской ведущей Маше Ефросининой, в котором выдала правду о том, почему покинула родную страну.
Как известно, последние годы Лобода жила и работала за пределами Украины. Изначально певица переехала в Россию, однако позже призналась, что живет в Европе.
Последний раз звезда выступала в Украине в 2017 году. Тогда ее концерт в Одессе был сорван с большим скандалом: перед клубом собралась толпа недовольных людей, которые пытались прорваться в помещение и не допустить выступления. Тогда команда Лободы решила отказаться от проведения концерта, а сама певица вскоре покинула страну.
В новом интервью Лобода рассказала, что срыв концерта организовал некий «влиятельный человек», с которым у ее команды возникли проблемы. При этом певица не стала раскрывать подробности.
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«Это был один из самых влиятельных одесских людей. Произошел инцидент один, но в тот момент мы об этом не знали. Мы были испуганы…Ситуация прояснилась только пару лет назад. После этого случая мы приняли решение, что мы больше не будем давать сольные концерты в Украине», - рассказала Лобода.
Она добавила, что переехала из Украины из-за постоянного преследования со стороны журналистов. По словам певицы, ей было тяжело из-за того, что на родине осталась ее семья.
«Они меня извели. Эти машины стояли вокруг моего дома и эти дроны по-прежнему летали», - рассказала певица о ситуации с журналистами, которые поджидали у дома ее саму и ее дочку Еву.
Она добавила, что решилась вернуться на украинскую сцену летом 2021 года после того, как украинский автор прислал ей песню, которая ее сильно впечатлила.
Напомним, Лобода в коротком топе выгнулась в руках эффектного красавца.
Как сообщала Politeka, Лобода в леопардовом купальнике впечатлила фигурой на отдыхе.
Также Politeka писала, что Лобода развалилась в кресле, поразив видом после трудовых будней.