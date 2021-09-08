Украинская певица Светлана Лобода, которая активно гастролирует по России, поделилась планами на ближайшее время

Как передает Politeka.net, в Инстаграм звезда опубликовала кадры из самолета. Артистка раскинулась в кресле, явно наслаждаясь жизнью. Звезда отметила, что в ближайшее время у нее очень много концертов и дел.

«Перелеты не заканчиваются. И мне это так нравится. Провела потрясающих 5 дней в Лондоне, сходила на мюзикл HAMILTON, дала концерт, много гуляла... Не успела сделать ни единого фото) наслаждалась городом. В августе было столько поездок, работали как бешеные. В сентябре ты меня не поймаешь вовсе. Где я сейчас?», - обратилась Лобода к поклонникам.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Трудяжечка», «Хммм, определённо там, где любовь», «Любимая», «Прекрасна, как никогда», «Где-то, где тепло. А вообще, лучше Вы нам расскажите)», «Светлана, за вами не угонишься, хотя мы пытаемся. Как мы скучаем», «Невероятная красотка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лобода в боди устроила уверенное дефиле в гримерке: "Бейонсе, что ли".

А еще Politeka сообщала, что Лобода показала "фокусы" с языком, ошеломив поклонников: фото.

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