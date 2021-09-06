Популярна співачка Світлана Лобода порадувала шанувальників ефектним кадром

Як пише Politeka.net, 38-річна зірка не так часто радує шанувальників повсякденними знімками, віддаючи перевагу кадрам з концертів і виступів. Цього разу вона вирішила побалувати шанувальників пікантним кадром. Лобода зняла себе крупним планом, показавши "фокуси" з язиком. Кадр вийшов дуже ефектним.

Також красуня показала свій повсякденний лук. Вона продефілювала в спортивному костюмі з укороченою толстовкою. Обличчя співачки прикривали сонцезахисні окуляри. Судячи з фону, Лобода знаходиться десь за кордоном.

Варто відзначити, що нещодавно співачка зізналася, що більшу частину часу живе не в Росії, як багато хто вважав, а десь за кордоном. Артистка не стала розкривати всі карти, зазначивши, що дуже зручно, коли місцеві жителі не впізнають її на вулиці.

Додамо, що співачка досі не розкрила ім'я батька своєї другої дочки Тільди.

Нагадаємо, що Лобода вразила видом в красивій сукні з розрізом в незвичайному місці: фото красуні.

Раніше Politeka писала, що Лобода в розкішній шубі влаштувала справжню спеку на сцені: «завжди потужно!».

A ще Politeka повідомляла, що Лобода в боді і чоботях показала клас: "Бейонсе, чи що".