Популярна співачка Світлана Лобода порадувала шанувальників ефектним кадром
Як пише Politeka.net, 38-річна зірка не так часто радує шанувальників повсякденними знімками, віддаючи перевагу кадрам з концертів і виступів. Цього разу вона вирішила побалувати шанувальників пікантним кадром. Лобода зняла себе крупним планом, показавши "фокуси" з язиком. Кадр вийшов дуже ефектним.
Також красуня показала свій повсякденний лук. Вона продефілювала в спортивному костюмі з укороченою толстовкою. Обличчя співачки прикривали сонцезахисні окуляри. Судячи з фону, Лобода знаходиться десь за кордоном.
Варто відзначити, що нещодавно співачка зізналася, що більшу частину часу живе не в Росії, як багато хто вважав, а десь за кордоном. Артистка не стала розкривати всі карти, зазначивши, що дуже зручно, коли місцеві жителі не впізнають її на вулиці.
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Додамо, що співачка досі не розкрила ім'я батька своєї другої дочки Тільди.
Нагадаємо, що Лобода вразила видом в красивій сукні з розрізом в незвичайному місці: фото красуні.
Раніше Politeka писала, що Лобода в розкішній шубі влаштувала справжню спеку на сцені: «завжди потужно!».
A ще Politeka повідомляла, що Лобода в боді і чоботях показала клас: "Бейонсе, чи що".