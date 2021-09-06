Популярная певица Светлана Лобода порадовала поклонников эффектным кадром

Как пишет Politeka.net, 38-летняя звезда не так часто радует поклонников повседневными снимками, отдавая предпочтение кадрам с концертов и выступлений. В этот раз она решила побаловать поклонников пикантным кадром. Лобода сняла себя крупным планом, показав «фокусы» с языком. Кадр получился очень эфектным.

Также красотка показала свой повседневный лук. Она продефилировала в спортивном костюме с укороченной толстовкой. Лицо певицы прикрывали солнцезащитные очки. Судя по фону, Лобода находится где-то за границей.

Стоит отметить, что недавно певица призналась, что большую часть времени живет не в России, как многие считали, а где-то за рубежом. Артистка не стала раскрывать все карты, отметив, что очень удобно, когда местные жители не узнают ее на улице.

Добавим, что певица до сих пор не раскрыла имя отца своей второй дочки Тильды.

Напомним, что Лобода впечатлила видом в красивом платье с разрезом в необычном месте: фото красотки.

Ранее Politeka писала, что Лобода в роскошной шубе устроила настоящую жару на сцене: «Всегда мощно!».

A еще Politeka сообщала, что Лобода в боди и сапогах показала класс: "Бейонсе, что ли".