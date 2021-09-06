Популярная певица Светлана Лобода порадовала поклонников эффектным кадром

Как пишет Politeka.net, 38-летняя звезда не так часто радует поклонников повседневными снимками, отдавая предпочтение кадрам с концертов и выступлений. В этот раз она решила побаловать поклонников пикантным кадром. Лобода сняла себя крупным планом, показав «фокусы» с языком. Кадр получился очень эфектным.

Также красотка показала свой повседневный лук. Она продефилировала в спортивном костюме с укороченной толстовкой. Лицо певицы прикрывали солнцезащитные очки. Судя по фону, Лобода находится где-то за границей.

Стоит отметить, что недавно певица призналась, что большую часть времени живет не в России, как многие считали, а где-то за рубежом. Артистка не стала раскрывать все карты, отметив, что очень удобно, когда местные жители не узнают ее на улице.

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Добавим, что певица до сих пор не раскрыла имя отца своей второй дочки Тильды.

Напомним, что Лобода впечатлила видом в красивом платье с разрезом в необычном месте: фото красотки.

Ранее Politeka писала, что Лобода в роскошной шубе устроила настоящую жару на сцене: «Всегда мощно!».

A еще Politeka сообщала, что Лобода в боди и сапогах показала класс: "Бейонсе, что ли".