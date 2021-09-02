Як завжди на висоті

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе в Росії, вразила видом на концерті

Як передає Politeka.net, Лобода активно гастролює і навіть не так давно дала перший за довгий час концерт в Україні. На свіжих сторіс, які опублікували шанувальники співачки, вона засвітилася в білій хутряній шубі. Під шубою красувався чорний комбінезон. Красуня запалювала на сцені, влаштовуючи справжню спеку. По відео було видно, що глядачі в залі просто в захваті від виступу зірки.

"Завжди потужно!",- підписав відео один з шанувальників.

Відзначимо, що 38-річна Світлана Лобода сьогодні є однією з найбільш затребуваних артисток в Росії. Її запрошують на різні шоу, концерти та фестивалі. Як розповідала її екс-продюсер Нателла Крапівіна, Лободі за останній час вдалося стати артисткою великого масштабу.

Додамо, що красуня дуже серйозно ставиться до своєї творчості, тому її концертні костюми – це завжди витвір мистецтва.

Нагадаємо, що Лобода поділилася радістю, в мережі звучать привітання: "з розуму зійти!".

Як повідомляла Politeka, Лобода в боді і ботфортах впевнено продефілювала за лаштунками: "Бейонсе, чи що".

Також Politeka писала, що Лобода вразила виглядом у сукні з незвичайним розрізом: фото артистки.