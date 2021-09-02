Как всегда на высоте

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет в России, впечатлила видом на концерте

Как передает Politeka.net, Лобода активно гастролирует и даже не так давно дала первый за долгое время концерт в Украине. На свежих сторис, которые опубликовали поклонники певицы, она засветилась в белой меховой шубе. Под шубой красовался черный комбинезон. Красотка зажигала на сцене, устраивая настоящую жару. По видео было видно, что зрители в зале просто в восторге от выступления звезды.

«Всегда мощно!», - подписал видео один из поклонников.

Отметим, что 38-летняя Светлана Лобода сегодня является одной из самых востребованных артисток в России. Ее приглашают на различные шоу, концерты и фестивали. Как рассказывала ее экс-продюсер Нателла Крапивина, Лободе за последнее время удалось стать артисткой большого масштаба.

Добавим, что красотка очень серьезно относится к своему творчеству, поэтому ее концертные костюмы – это всегда произведение искусства.

Напомним, что Лобода поделилась радостью, в сети звучат поздравления: «С ума сойти!».

Как сообщала Politeka, Лобода в боди и ботфортах уверенно продефилировала за кулисами: "Бейонсе, что ли".

Также Politeka писала, что Лобода впечатлила видом в платье с необычным разрезом: фото артистки.