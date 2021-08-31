Популярна українська співачка Світлана Лобода показала несподіваний блискучий образ на знімку з гримерки

Не так давно артистка зізналася, що зараз живе з доньками не в Росії, як думали багато, а десь за кордоном. Лобода не стала уточнювати, де саме, зазначивши, що для неї один з плюсів життя там полягає в тому, що місцеві її не впізнають. Зараз співачка продовжує працювати над новими проектами, постійно радуючи шанувальників.

Як пише Politeka.net, напередодні першого дня осені Лобода поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона вирішила показати кадр зі своєї гримерки.

На знімку співачка крокувала по приміщенню з великими дзеркалами в ефектно боді, повністю складається з блискучих паєток і блискіток. Доповнювали її образ високі чоботи золотистого відтінку.

"Однією ногою у вересні", - підписала фото Лобода.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Світлана - ви чудова", "Світлана чекаємо новий хіт", "Кайфую від ваших образів ви нереальна", "що за золота Богиня. Світлано, все таки золото - це твоє", "Бейонсе чи що", "не можна бути настільки красивою", - пишуть люди.

Нагадаємо, Лобода підкорила виглядом у сміливій сукні з розрізом у незвичному місці.

Як повідомляла Politeka, Лобода розповіла про свою радість і приймає привітання.

Також Politeka писала, що Лобода після концерту в Україні знову звернулася до земляків.