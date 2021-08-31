Популярная украинская певица Светлана Лобода показала неожиданный сверкающий образ на снимке из гримерки

Не так давно артистка призналась, что сейчас живет с дочками не в России, как думали многие, а где-то за рубежом. Лобода не стала уточнять, где именно, отметив, что для нее один из плюсов жизни там заключается в том, что местные ее не узнают. Сейчас певица продолжает работать над новыми проектами, постоянно радуя поклонников.

Как пишет Politeka.net, накануне первого дня осени Лобода поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она решила показать кадр из своей гримерки.

На снимке певица шагала по помещению с большими зеркалами в эффектно боди, полностью состоящем из сверкающих пайеток и блесток. Дополняли ее образ высокие сапоги золотистого оттенка.

«Одной ногой в сентябре», - подписала фото Лобода.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Светлана - Вы великолепна», «Светлана ждём новый хит», «Кайфую от ваших образов вы нереальная», «Что за золотая Богиня. Света, всё таки золото - это твоё», «Бейонсе что ли», «Нельзя быть настолько красивой», - пишут люди.

Напомним, Лобода покорила видом в смелом платье с разрезом в непривычном месте.

Как сообщала Politeka, Лобода рассказала о своей радости и принимает поздравления.

Также Politeka писала, что Лобода после концерта в Украине снова обратилась к землякам.