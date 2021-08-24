Украинская певица Светлана Лобода, которая в последнее время живет и строит карьеру в России, вспомнила про родину

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм артистка опубликовала пост, посвященный 30-летию независимости Украины. Певица поделилась ярким кадром, на котором предстала в длинном белом платье с париком на голове.

«С Днём Рождения, моя любимая Украина! Пусть на земле твоей, живут самые счастливые люди! З Днем Незалежностi, Украïно!», - подписала фото звезда.

В комментариях артистке оставили массу теплых отзывов по поводу ее внешности. Также поклонники присоединились к поздравлениям.

«Лучшая певица из Украины», «Поздравляем всех Украинцев», «Милая», «Украина ждет вас», «У красивой женщины после 30 лет жизнь только начинается! Процветания нашей неньке. Дальше будет», «Лобода и Украина едины», «Какие красивые кудри», - пишут пользователи сети.

Добавим, что недавно Лобода впервые за долгое время выступила в Украине.

Напомним, что Лобода с младшей сестрой развлеклись в Одессе, впечатлив внешним видом: "Неотразимы".

Как сообщала Politeka, Лобода раскрепостилась на концерте в платье с цепями и смелыми вырезами: "Ну какие ноги...".

Также Politeka писала, что Лобода неожиданно запела на украинском, устроив мини-концерт прямо на улице: «До мурашек…».