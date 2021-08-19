Світлана Лобода з'явилася в компанії красуні-сестри

Як пише Politeka.net, Світлана Лобода переїхала з України до Росії, де тепер живе і будує кар'єру. Але зовсім недавно співачка виступила в Одесі, звідки встигла зробити кілька постів, показавши свій ефектний образ в Instagram. У артистки є молодша сестра-Ксенія, яка молодша за свою зіркову родичку на 10 років. Як і Світлана, сестра веде активно блог в соціальних мережах, де нерідко можна побачити дівчат разом.

На новому фото, яке Ксенія показала в Instagram, Світлана була в топі і спідниці з розрізом від стегна. Поруч стояла молодша сестра, яка вирішила використовувати прозорий наряд, а образ доповнила стильними туфлями на великому каблуці. Як можна помітити, фото було зроблено в Одесі.

"Моя найулюбленіша Світлана Лобода", - підписала фото Ксенія.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Красиві", "як завжди чарівні", "мої найулюбленіші", "прекрасні", "вогонь".

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