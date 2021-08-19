Светлана Лобода появилась в компании красотки-сестры

Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода переехала из Украины в Россию, где теперь живет и строит карьеру. Но совсем недавно певица выступила в Одессе, откуда успела сделать несколько постов, показав свой эффектный образ в Инстаграм. У артистки есть младшая сестра - Ксения, которая младше своей звездной родственницы на 10 лет. Как и Светлана, сестра ведет активно блог в социальных сетях, где нередко можно увидеть девушек вместе.

На новом фото, которе Ксения показала в Инстаграм, Светлана была в топе и юбке с разрезом от бедра. Рядом стояла младшая сестра, которая решила использовать прозрачный наряд, а образ дополнила стильными туфлями на большом каблуке. Как можно заметить, фото было сделано в Одессе.

"Моя самая любимая Светлана Лобода", - подписала фото Ксения.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Красивые", "Как всегда неотразимые", "Мои самые любимые", "Прекрасные", "Огонь".

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