Певица Светлана Лобода анонсировала выход нового клипа, в котором запоет на украинском языке

Это произошло после того, как певица всколыхнула общественность громким заявлением о возвращении на родину, спустя более четырех лет жизни и выступлений в России. О новой видеоработе Лобода рассказала в эфире канала «Украина». Соответствующее видео артистка показала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

38-летняя Светлана Лобода рассказала, что записала песню Vogue на украинском языке, вторую в карьере после «Облиш»).

"Красивая, написана украинским автором, еще и на двух языках. Я подумала, что пришло время для этой песни и для этой уникальной и необычной видеоработы", – сказала певица в комментарии изданию «Обозреватель».

Презентация клипа на эту песню запланирована на 13 августа. Интересно, что его снял INDY HAIT. Именно онбыл режиссеров таких ярких клипов Тины Кароль, как "Скандал" и "Хороший парень".

Клип Тины Кароль

Клип Тины Кароль

«Невероятная работа. Я назову, наверное, это арт-проектом, потому что он уникален, он необычен и не похож на все мои остальные видео. Он очень лаконичный. И я впервые работаю с молодым режиссером», - поделилась певица.

Поклонники певицы заинтригованы, и с нетерпением ждут новую песню артистки.

«Отрывок песни очень впечатлил, жду всем сердцем», «Ждём песню, Светлана Сергеевна ❤Аа ещё вы очень красивая, эта укладка просто идеальная», «Хочется поскорее услышать и увидеть Ваши новые шедевры», - пишут в Сети.

Отметим также ранее Лобода завила, что 14 августа даст концерт в одесском клубе Ibiza Beach Club.

Напомним, Лобода громко объявила о своем приезде в Одессу: "Я так соскучилась".

Как сообщала Politeka, Лобода в эффектном боди и сапогах засветилась в компании известного продюсера.

Также Politeka писала, что Лобода торжественно объявила о своем возращении в Украину и назвала дату встречи.