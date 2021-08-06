Певица Светлана Лобода анонсировала выход нового клипа, в котором запоет на украинском языке
Это произошло после того, как певица всколыхнула общественность громким заявлением о возвращении на родину, спустя более четырех лет жизни и выступлений в России. О новой видеоработе Лобода рассказала в эфире канала «Украина». Соответствующее видео артистка показала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
38-летняя Светлана Лобода рассказала, что записала песню Vogue на украинском языке, вторую в карьере после «Облиш»).
"Красивая, написана украинским автором, еще и на двух языках. Я подумала, что пришло время для этой песни и для этой уникальной и необычной видеоработы", – сказала певица в комментарии изданию «Обозреватель».
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Презентация клипа на эту песню запланирована на 13 августа. Интересно, что его снял INDY HAIT. Именно онбыл режиссеров таких ярких клипов Тины Кароль, как "Скандал" и "Хороший парень".
Клип Тины Кароль
Клип Тины Кароль
«Невероятная работа. Я назову, наверное, это арт-проектом, потому что он уникален, он необычен и не похож на все мои остальные видео. Он очень лаконичный. И я впервые работаю с молодым режиссером», - поделилась певица.
Поклонники певицы заинтригованы, и с нетерпением ждут новую песню артистки.
«Отрывок песни очень впечатлил, жду всем сердцем», «Ждём песню, Светлана Сергеевна ❤Аа ещё вы очень красивая, эта укладка просто идеальная», «Хочется поскорее услышать и увидеть Ваши новые шедевры», - пишут в Сети.
Отметим также ранее Лобода завила, что 14 августа даст концерт в одесском клубе Ibiza Beach Club.
Напомним, Лобода громко объявила о своем приезде в Одессу: "Я так соскучилась".
Как сообщала Politeka, Лобода в эффектном боди и сапогах засветилась в компании известного продюсера.
Также Politeka писала, что Лобода торжественно объявила о своем возращении в Украину и назвала дату встречи.