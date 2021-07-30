Певица Светлана Лобода громко анонсировала свое возвращение на родину, что вызвало возмущение у украинцев

Как пишет Politeka.net, 38-летняя популярная певица Светлана Лобода, которая родилась в Киеве, более четырех лет жила и работала в России.

Однако сейчас эксучастница группы "ВИА гра" анонсировала, что собирается дать громкий концерт в Одессе, который состоится 14 августа в в Ibiza Beach Club.

"Я так соскучилась! Обещаю, вас ждет грандиозный вечер с жаркими танцами, любимыми хитами и, конечно, премьерами", - написала Лобода.

По словам организаторов концерта, несмотря на заоблачные цены, все билеты почти проданы. Более того, есть информация, что Лобода собирается устроить гастроли по всей Украине.

Такую новость украинцы восприняли очень критично, они возмущены таким заявлением Лободы.

"Так ее никто и не ждет, может ехать обратно", "деньги заработает и поедет обратно", "мы не ждали а вы приперлись 😂😂 ", " ее давно никто не дождется.езжай где была))", "Боже, какая "радость" для нас!!! Мы ее не звали. И без нее прекрасно себя чувствуем", "какая "радость"(((", "а мы не заскучались", - пишут пользователи сети.

Напомним, что недавно российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе выступал на фестивале Atlas Weekend не очень понравилось публике. Появление Меладзе на Atlas Weekend 2021 вызвала возмущение общественных организаций и они отказались участвовать в фестивале на локации "Городок ГО".

Ранее Politeka писала, что Лобода оказалась в гостях у Анатолия Анатолича, в Сети возмущаются: "спроси у нее, чей Крым?".

Напомним, что Лобода показала новорожденного ребенка, вернувшись в Украину: "Захотелось снова...".

А еще Politeka сообщала, что Лобода после четырех лет молчания даст сольный концерт в Украине, цены на билеты космические: подробности.