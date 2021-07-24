Співачка Світлана Лобода приїхала до Києва і побувала в гостях у відомого українського телеведучого і блогера
Відома артистка з'явилася, тримаючи на руках новонародженого Politeka.net. Відповідні фото зірка опублікувала у своєму Instagram.
Як виявилося, співачка приїхала до Києва, де зустрілася зі своїм давнім знайомим телеведучим і блогером Анатолієм Анатолічем. Останній чотири дні тому став татом втретє - у нього народився син, Ніл.
Лобода тримала в руках новонародженого, на її обличчі було якесь умиротворення.
"Сьогодні була в гостях у моїх @yulattt @anatoliyanatolich у них в родині з'явилося таке диво 🙈 щастя ❤️ такі ніжні ручки, ніжки, такий солодкий малюк😊
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Я вітаю Вас, мої дорогі!!! Здоров'я малюкові і великої удачі☺ так скучила за цим відчуттям... захотілося знову 😬", - зазначила співачка.
За дві години пост зібрав майже 90 тисяч лайків і багато коментарів:
"😍 😍 😍тобі дуже личить 🤗 🤗 🤗", " я подумав вже третього між концертами народили😍 🔥", " ще народіть собі, якщо захочете😇", " наша улюблена!
Чекаємо братика у Євочки і Тілечки😉 😽 😽 😽 😽", " Ну це Милотаа 🥺 😍 😇 це так красиво!", "Як же це красиво 🥰треба обов'язково повторити 🙌", " Вау яка Лобода😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍".
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