Співачка Світлана Лобода приїхала до Києва і побувала в гостях у відомого українського телеведучого і блогера

Відома артистка з'явилася, тримаючи на руках новонародженого Politeka.net. Відповідні фото зірка опублікувала у своєму Instagram.

Як виявилося, співачка приїхала до Києва, де зустрілася зі своїм давнім знайомим телеведучим і блогером Анатолієм Анатолічем. Останній чотири дні тому став татом втретє - у нього народився син, Ніл.

Лобода тримала в руках новонародженого, на її обличчі було якесь умиротворення.

"Сьогодні була в гостях у моїх @yulattt @anatoliyanatolich у них в родині з'явилося таке диво 🙈 щастя ❤️ такі ніжні ручки, ніжки, такий солодкий малюк😊

Я вітаю Вас, мої дорогі!!! Здоров'я малюкові і великої удачі☺ так скучила за цим відчуттям... захотілося знову 😬", - зазначила співачка.

За дві години пост зібрав майже 90 тисяч лайків і багато коментарів:

"😍 😍 😍тобі дуже личить 🤗 🤗 🤗", " я подумав вже третього між концертами народили😍 🔥", " ще народіть собі, якщо захочете😇", " наша улюблена!

Чекаємо братика у Євочки і Тілечки😉 😽 😽 😽 😽", " Ну це Милотаа 🥺 😍 😇 це так красиво!", "Як же це красиво 🥰треба обов'язково повторити 🙌", " Вау яка Лобода😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍".