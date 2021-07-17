Украинская певица Светлана Лобода устроила зажигательные танцы на кожаном сидении
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала видео, на котором предстала в розовом миниатюрном платье на бретельках. Она прошлась к маленькой лодке, усевшись на заднее сидение. Там певица стала танцевать под свой новый трек. Она двигалась в так музыки, хвастаясь своими стройными ножками.
«Конкурс!!! Снимай своё видео на мой новый сингл #Allo! Танцуй, веселись, пой! Лучшие я буду постить в инста», - подписала видео артистка.
В комментариях эффектной блондинке оставили массу приятных слов.
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«Ты прекрасна», «Бомба замедленного действия», «Каждое Ваше новое видео- это небольшой клип», «Уффф, нелегко вас удивить... Но мы постараемся. Любим вас!», «Мне нравится) Кто бы что не говорил!», - пишут пользователи сети.
Добавим, что совсем недавно Лобода осталась без продюсера, расставшись со Нателлой Крапивиной.
Напомним, что Светлана Лобода показала, как выглядит после ночи без сна: «Глаза уставшие, а...».
Ранее Politeka писала, что Светлана Лобода в необычном купальнике срочно обратилась к фанатам: «Друзья, я хочу…».
Также Politeka сообщала, что Лобода в перьях удивила необычным видом: «По телу пошел разряд».