Співачка Світлана Лобода продемонструвала розкішне вбрання на модному показі в Парижі

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото, в якому відображена в білому топі і накидці з пір'я.

Артистка розповіла про швидкий вихід кліпу на свою нову пісню, і запропонувала шанувальникам вгадати рядок звідти.

Відзначимо, для багатьох таке завдання виявилося дуже складним. У той же час інші активно пропонували свої варіанти.

"По тілу пішов розряд" підходить?", "Між нами тільки ніч... А все, що навколо кружлялося раптово зупинилося», «неможливо передбачити», «треба якусь підказку, занадто вільне завдання», «по тілу пішов розряд, я бачу твій погляд»,-пишуть в коментарях.

Зазначимо, новий кліп Лдободи зняв відомий режисер Алан Бадоєв, який вже працював над кліпами артистки «Новий Рим» і Moloko, а також співпрацював з Ані Лорак, Поліною Гагаріною, Ганною Седоковою, Artik & Asti, Zivert та іншими зірками.

Раніше Лобода показала фрагмент роботи.

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