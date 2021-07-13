Известная украинская певица Светлана Лобода, которая строит карьеру и живет в России, показала, как выглядит после съемок
Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода является популярной украинской певицей. Красотка решила переехать в Москву, где продолжает заниматься творчеством. Также девушка активно ведет социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.
В этот раз Светлана показала, как выглядит в стильном пушистом наряде. Красотка дополнила образ босоножками на большом каблуке. Лобода сидела на стуле, минимально улыбнувшись для фотографии.
"Прошли сутки .
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Мы закончили съемки в 8 утра...
а в 9-30 я была уже в полёте, потому что меня ждал ты, на концерте.
Глаза уставшие, а тело ватное
Нет сил на улыбку....
Ведь я танцевала всю ночь.
И вы будете танцевать этим летом под мой новый трек", - написала Лобода.
Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:
"Танцы до утра", "Ну и посадочка вот, что значит воспитание и культура!!!!!", "Светлана, огонь ! Ждём и очень хотим танцевать".
Напомним, подвыпившая Лобода показала, как расслабляется в Париже между съемками
Также Politeka писала, что Лобода в роскошном наряде со шлейфом устроила пикантное дефиле в Париже
А еще Politeka сообщала, что Лобода расцвела рядом с известным красавцем, признавшись в своих чувствах