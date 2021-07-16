Певица Светлана Лобода продемонстрировала роскошный наряд на модном показе в Париже

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото, нв котором запечатлена в белом топе и накидке из перьев.

Артистка рассказала о скором выходе клипа на свою новую песню, и предложила поклонникам угадать строчку оттуда.

Отметим, для многих такое задание оказалось очень сложным. В то же время другие активно предлагали свои варианты.

«По телу пошёл разряд» подходит?», «Между нами только ночь... А все, что вокруг кружилось внезапно остановилось», «Невозможно предугадать», «Надо какую-то подсказку, слишком свободное задание», «По телу пошёл разряд, я вижу твой взгляд», - пишут в комментариях.

Отметим, новый клип ЛДободы снял известный режиссер Алан Бадоев, который уже работал над клипами артистки «Новый Рим» и Moloko, а также сотрудничал с Ани Лорак, Полиной Гагариной, Анной Седоковой, Artik & Asti, Zivert и другими звездами.

Ранее Лобода показала фрагмент работы.

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