Відома українська співачка Світлана Лобода, яка будує кар'єру і живе в Росії, показала, як виглядає після зйомок
Як пише Politeka.net, Світлана Лобода є популярною українською співачкою. Красуня вирішила переїхати в Москву, де продовжує займатися творчістю. Також дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Цього разу Світлана показала, як виглядає в стильному пухнастому вбранні. Красуня доповнила образ босоніжками на великому каблуці. Лобода сиділа на стільці, мінімально посміхнувшись для фотографії.
"Минула доба .
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Ми закінчили зйомки о 8 ранку...
а в 9-30 я була вже в польоті, тому що мене чекав ти, на концерті.
Очі втомлені, а тіло ватне
Немає сил на посмішку....
Адже я танцювала всю ніч.
І ви будете танцювати цього літа під мій новий трек", - написала Лобода.
Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:
"Танці до ранку", " Ну і посадочка ось, що значить виховання і культура!!!!!", "Світлана, вогонь ! Чекаємо і дуже хочемо танцювати".
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