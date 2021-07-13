Відома українська співачка Світлана Лобода, яка будує кар'єру і живе в Росії, показала, як виглядає після зйомок

Як пише Politeka.net, Світлана Лобода є популярною українською співачкою. Красуня вирішила переїхати в Москву, де продовжує займатися творчістю. Також дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Світлана показала, як виглядає в стильному пухнастому вбранні. Красуня доповнила образ босоніжками на великому каблуці. Лобода сиділа на стільці, мінімально посміхнувшись для фотографії.

"Минула доба .

Ми закінчили зйомки о 8 ранку...

а в 9-30 я була вже в польоті, тому що мене чекав ти, на концерті.

Очі втомлені, а тіло ватне

Немає сил на посмішку....

Адже я танцювала всю ніч.

І ви будете танцювати цього літа під мій новий трек", - написала Лобода.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Танці до ранку", " Ну і посадочка ось, що значить виховання і культура!!!!!", "Світлана, вогонь ! Чекаємо і дуже хочемо танцювати".

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