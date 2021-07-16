Українська співачка Світлана Лобода, яка прославилася в Росії, повідомила шанувальникам хороші новини

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала відеозвернення, в якому розповіла про вихід нового треку. Красуня подякувала шанувальникам за підтримку.

"Дорогі друзі, я хочу сказати спасибі кожному, хто сьогодні пише свої коментарі, слухає мою пісню. Ви сьогодні зробили мій настрій, я в щасті, тому що я дуже хотіла, щоб цього літа ви танцювали під класний трек, тому зробила його максимально швидко", - зазначила Лобода.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"А я думаю, що ти зробила нам настрій", "Аллоооо, ЛобоДушечка, танцююю і співаю! трек-бомба-гармата!!! Спасибі Вам. Привіт я так сумую!", "А ми вас любимо сильніше. Обіцяю, що трек заслухаю до дірок", "Светуля красуня!", "Пісня дуже крута", "класна ти Лобода", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Світлана Лобода показала, як розслабляється у Франції між зйомками: "Ну як можна...".

А ще Politeka писала, що Світлана Лобода в пір'ї і короткому топі спантеличила українців гарячим кадром: «по тілу пішов розряд».

Також Politeka повідомляла, що Світлана Лобода показала, як виглядає після безсонної ночі: "очі втомлені...".