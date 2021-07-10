Відома українська співачка Світлана Лобода, яка поїхала жити і будувати кар'єру в Росію, показала, як проводить час у Парижі
Як пише Politeka.net, Світлана Лобода є популярною виконавицею. Красуня вже деякий час знаходиться в Парижі і ділиться найцікавішим у себе в Instagram.
На нових фото Лобода позувала в стильному вбранні, під яким можна побачити топік. Красуня сиділа в якомусь закладі, насолоджуючись келихом напою.
"Між зйомками, зустрічами і показами.... відвідала два моїх улюблених музею в Парижі. Порадьте мені ваші улюблені місця в Парижі", - написала Світлана під фотографією.
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Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ну як можна бути такою красивою?", "Світла, ми хочемо співати нові пісні... Ну коли вже?", "У Вас заслужена відпустка на максималках"," Сама ніжність","я б випив з нею в будь-який день".
Нагадаємо, Лобода в розкішному вбранні зі шлейфом влаштувала пікантне дефіле в Парижі
А ще Politeka писала, що Лобода розцвіла поруч з відомим красенем, зізнавшись у своїх почуттях
Також Politeka повідомляла, що Лобода вперше зізналася у фобії, що почалася у неї після народження дочки