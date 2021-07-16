Украинская певица Светлана Лобода, которая прославилась в России, сообщила поклонникам хорошие новости

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала видеообращение, в котором рассказала о выходе нового трека. Красотка поблагодарила поклонников за поддержку.

«Дорогие друзья, я хочу сказать спасибо каждому, кто сегодня пишет свои комментарии, слушает мою песню. Вы сегодня сделали мое настроение, я в счастье, потому что я очень хотела, чтобы этим летом вы танцевали под классный трек, поэтому сделала его максимально быстро», - отметила Лобода.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«А я думаю, что ты сделала нам настроение», «Аллоооо, ЛобоДушечка, танцуууую и пою! трек-бомба-пушка!!! Спасибо Вам. Алло, я так скучаю!», «А мы вас любим сильнее. Обещаю, что трек заслушаю до дыр», «Светуля Красавица!», «Песня очень крутая», «Классная ты Лобода», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Светлана Лобода показала, как расслабляется во Франции между съемками: "Ну как можно...".

А еще Politeka писала, что Светлана Лобода в перьях и коротком топе озадачила украинцев горячим кадром: «По телу пошел разряд».

Также Politeka сообщала, что Светлана Лобода показала, как выглядит после бессонной ночи: «Глаза уставшие...».