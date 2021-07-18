Известная украинская певица Светлана Лобода продемонстрировала сногшибательный образ, который очень понравился ее фанатам
Снимки экс-солистка группы «ВИА Гра» разместила на страницах личного микроблога в Инстаграм, передает Politeka.net.
Артистка привыкла блистать в роскошных образах, как на сцене, так и во время различных фотосессии. И этот раз не стал исключением.
Лобода выбрала максимально пикантный наряд: она была одета в крошечный сверкающий бюстгальтер и короткую юбку, а ее шею украшали цепочки.
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Волосы певицы были распущены кудрявыми локонами. Локацией одного из фото Лободы стали лед круги.
«Танцуй пока молодой», - говорится в подписи.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Лобода сразила их своей внешностью и мерцающим нарядом.
"Вы такая нереальная",
"Танцуем тольок вместе с вами", - пишут в сети.
Напомним, что Светлана Лобода показала, как выглядит после ночи без сна: «Глаза уставшие, а...».
Ранее Politeka писала, что Светлана Лобода в необычном купальнике срочно обратилась к фанатам: «Друзья, я хочу…».
Также Politeka сообщала, что Лобода в перьях удивила необычным видом: «По телу пошел разряд».