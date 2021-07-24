Певица Светлана Лобода приехала в Киев и побывала в гостях у известного украинского телеведущего и блогера

Известная артистка появилась, держа на руках новорожденного сообщает Politeka.net. Соответствующие фото звезда опубликовала в своем Инстаграм.

Как оказалось, певица приехала в Киев, где повстречалась со своим давним знакомым телеведущим и блогером Анатолием Анатоличем. Последний четыре дня назад стал папой в третий раз - у него родился сын, Нил.

Лобода держала в руках новорожденного, на ее лице было какое-то умиротворение.

"Сегодня была в гостях у моих @yulattt @anatoliyanatolich У них в семье появилось такое чудо 🙈 счастье ❤️ такие нежные ручки, ножки, такой сладкий малыш😊

Я поздравляю Вас, мои дорогие!!! Здоровья малышу и большой удачи🤞 Так соскучилась по этому ощущению... захотелось снова 😬", - отметила певица.

За два часа пост собрал почти 90 тысяч лайков и много комментариев:

"😍😍😍тебе очень идёт 🤗🤗🤗", "Я подумал уже третьего между концертами родили 😍🔥", "Ещё родите себе, если захотите 😇", "Наша любимая!

Ждем братика у Евочки и Тилечки 😉😽😽😽😽", "Ну это милотаа🥺😍😇Это так красиво!", "Как же это красиво 🥰надо обязательно повторить 🙌", "Вау какая Лобода😍😍😍😍😍😍😍".