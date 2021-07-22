Співачка Світлана Лобода з'явилася в Україні і планує сольний концерт в Одесі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Світлана Лобода, яка довгий час живе і виступає в Росії, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в сторіс яскраві кадри з Києва та Одеси, повідомивши, що повернулася в Україну і прийшла на дві радіостанції презентувати свій новий хіт.

Так, Світлана показала своє інтерв'ю на одній з радіостанцій, в якому зізналася, що вже чотири роки не давала сольних концертів в Україні, а виступала тільки на приватних заходах. У цьому ж інтерв'ю співачка зізналася, що скоро порадує своїх "улюблених українців" сольним концертом в Одесі. Відзначимо, що ціни квитки на виступ Лободи стартують від 1300 гривень.

Також зірка показала кілька кадрів з Одеси, де планує концерт 14 серпня. "Красиво", "Скоро в Одесі", - підписала сторіс Лобода.

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