Певица Светлана Лобода объявилась в Украине и планирует сольный концерт в Одессе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Светлана Лобода, которая долгое время живет и выступает в России, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сторис яркие кадры из Киева и Одессы, сообщив, что вернулась в Украину и пришла на две радиостанции презентовать свой новый хит.

Так, Светлана показала свое интервью на одной из радиостанций, в котором призналась, что уже четыре года не давала сольных концертов в Украине, а выступала только на частных мероприятиях. В этом же интервью певица призналась, что скоро порадует своих "любимых украинцев" сольным концертом в Одессе. Отметим, что цены билеты на выступление Лободы стартуют от 1300 гривен.

Также звезда показала несколько кадров из Одессы, где планирует концерт 14 августа. "Красиво", "Скоро в Одессе", - подписала сторис Лобода.

Напомним, Лобода в максимально открытом наряде поразила новым видео и откровением: "Как жаль, что я...".

Как сообщала Politeka, Лорак и Лобода приедут из РФ подзаработать в Одессу: жители отреагировали неоднозначно.

Также Politeka писала, что Лобода в лифчике и мини-юбке сразила своей фигурой: "Такая нереальная".