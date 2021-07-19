Популярная украинская певица Светлана Лобода показала себя в невероятном образе
Как сообщает Politeka.net, Светлана Лобода является экс-солисткой группы "ВИА Гра" и на данный момент знаменитая украинская певица.
На этот раз исполнительница показала видеоклип на новую песню в Инстаграм. Светлана зажигательно танцует и предстает перед зрителями в привлекающем внимание образе. На девушке открытый короткий топ и мини юбка золотого цвета. Образ дополняют ботфорды на высоком каблуке, что позволяет ей выглядеть еще эффектнее.
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смотрю ваши видео...так это мило...наслаждаюсь вашим творчеством
ищи меня у себя в сторис
Забрасывай всё, что снимаешь сюда" - написала исполнительница.
Поклонники засыпали звезду комплиментами, и также заметили сходство с Шакирой: "Почему-то у меня ассоциация возникла с Шакирой", "Песня просто класс, хит", "Красотка, умница, талант", "Благодаря вашим челленджам люди преодолевают страхи перед публикой. Все такие разные, интересные", "Как всегда Светлана Сергеевна, вы супер".
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