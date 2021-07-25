Телеведучої Анатолій Анатоліч показав у соцмережі миле фото з сім'єю і співачка Світланою Лободою, але нарвався на критику українців

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч, у якого днями народився син, часто радує публіку яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу шоумен поділився милим фото з дружиною, дітьми та Світланою Лободою, яка зайшла до них у гості під час свого недавнього візиту до Києва.

У коментарях з'ясувалося, що Лобода, яка довгі роки живе і будує кар'єру в Росії, є кумою сім'ї Анатолія. Так, що не дивно, що вона прийшла до них привітати з народженням сина. До слова, на своїй сторінці в соцмережі співачка також виклала кілька знімків з новонародженою дитиною Анатоліча.

Однак, українці в коментарях не оцінили знімок на сторінці ведучого, а навпаки почали жорстко критикувати. Багато хто не сподобався, що Анатолій підтримує зв'язок зі співачкою, яка проміняла Україну на Росію. "Запитайте у Свєти, чий Крим?", "Не гидко зі зрадою дружити?", "Бридко дивитися", "Так, неприємно здивувалася", "У моєму розумінні, впав нижче плінтуса", "Зашквар з котиками", "Для мене все логічно, немає ніяких здивувань і розчарувань. Кожен вибирає свій шлях", "Неприємно від фото", "Впав", - пишуть в коментарях до фото.

Нагадаємо, Лобода показала новонароджену дитину, повернувшись в Україну: "Захотілося знову...".

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