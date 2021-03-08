Стал известен пол третьего ребенка известного ведущего Анатолия Анатолича

Как передает Politeka.net, об этом рассказал телеведущий Владимир Остапчук на свой страничке в Instagram.

Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Яцечко) сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал, где публикует интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич и его жена Юлия в браке с 2010 года. Супруги воспитывают двух дочерей – 9 летнюю Алису и семилетнюю Лолиту.

Сейчас пара ждет третьего ребенка.

Во время очередного эфира телеведущему Владимиру Остапчуку удалось узнать пол малыша.

"Только что в прямом эфире "Ранку з Україною" узнали, кто же будет третьим ребенком. Это будет мальчик!", - поделился Остапчук.

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