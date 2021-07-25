Телеведущей Анатолий Анатолич показал в соцсети милое фото с семьей и певица Светланой Лободой, но нарвался на критику украинцев

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич, у которого на днях родился сын, часто радует публику яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз шоумен поделился милым фото с женой, детьми и Светланой Лободой, которая зашла к ним в гости во время своего недавнего визита в Киев.

В комментариях выяснилось, что Лобода, которая долгие годы живет и строит карьеру в России, является кумой семьи Анатолия. Так, что не удивительно, что она пришла к ним поздравить с рождением сына. К слову, на своей странице в соцсети певица также выложила несколько снимков с новорожденным ребенком Анатолича.

Однако, украинцы в комментариях не оценили снимок на странице ведущего, а наоборот начали жестко критиковать. Многие не понравилось, что Анатолий поддерживает связь с певицей, которая променяла Украину на Россию. "Спросите у Светы, чей Крым?", "Не противно с предательством дружить?", "Противно смотреть", "Да, неприятно удивилась", "В моем понимании, упал ниже плинтуса", "Зашквар з котиками", "Для меня все логично, нету никаких удивлений и разочарований. Каждый выбирает свой путь", "Неприятно от фото", "Упал", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Лобода показала новорожденного ребенка, вернувшись в Украину: "Захотелось снова...".

Как сообщала Politeka, Полякова, Репяхова, Анатолий Анатолич и другие: сколько зарабатывают украинские звезды в Instagram.

Также Politeka писала, что Анатолий Анатолич выдал подробности скандального развода Остапчука, жене пришлось несладко: "Учудил тут".