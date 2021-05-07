Звезды рассказали, сколько стоит реклама в Instagram

Как сообщает Politeka.net, соцсеть Instagram давно стала площадкой не только для веселых фото и видео, но и средством заработка для многих пользователей. Зарабатывают в этой соцсети и украинские знаменитости, некоторые из них даже признались, сколько берут за сторис и посты с рекомендациями тех или иных средств и товаров. В программе "Зірковий шлях" некоторые из знаменитостей даже назвали конкретные цены за рекламу на своих страницах.

Так, начинающий блогер и молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что с беременностью у нее возросло количество подписчиков, и она решила этим воспользоваться в коммерческих целях. По словам девушки, в нынешние трудные времена Instagram хорошо помогает наполнять семейный бюджет.

"Моя цель – стать хорошим блогером, и все сделать для того, чтобы Виктор Франкович на пенсии не заморачивался, чувствовал себя круто", – говорит Репяхова, но конкретные суммы за рекламу не называет.

А вот дочь Оли Поляковой – 16-летняя Маша была более откровенной. По словам девушки, рекламные предложения начали поступать, когда количество фолловеров ее страницы перевалило за 100 тысяч. "Для меня это был шок, я тогда спрашиваю маму: "Мам, а что делать?", а она выставляет такие цены, что меня не взяли. Если я не ошибаюсь, это было две восемьсот, – поделилась Маша Полякова и добавила, что со временем снизила цены и предложений стало больше. Так, в начале года юная блогерша разместила прайс на своей странице – ее рекламное Instastories стоит – 600 гривен + пост 1600 гривен. Но вскоре она удалила эту информацию.

Телеведущий Тимур Мирошниченко в свою очередь признался, что цены на рекламу у него достаточно бюджетные – это может быть 100 долларов, может больше, но это не постоянно и е является главным средством заработка.

А вот супруга ведущего Инна призналась, что для нее реклама в Instagram в какой-то момент стала довольно выгодной. По словам девушки, на этом она может зарабатывать столько же, сколько и работая адвокатом, только здесь меньше стресса. "Меньше всего это было 30 тысяч гривен, больше всего – 70 тысяч гривен. Это круто, потому что я примерно столько зарабатывала, когда работала адвокатом", - отметила Инна.

Внушительный прайс на рекламу у телеведущего и блогера Анатолия Анатолича. "Стоить это может около 20 000 гривен, если это коммерческий, может больше, смотря на то, какой это бренд и насколько комфортно мне с ним работать", – поделился ведущий.

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