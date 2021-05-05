Популярная украинская певица, победительница «Евровидения» Джамала, появилась на съемках МастерШеф

Не так давно Джамала решилась не смену имиджа. В целом, певица не боялась экспериментировать с внешностью. В частности, звезда сменила привычную прическу и обычные укладки на оригинальный образ, заплетя афрокосички. После этого звезда даже успела в новом образе засветиться на шоу.

Так, судя по сторисам знаменитости, появилась она на съемках очередного сезона "Мастер-шеф", в котором приняла участие. Показывая закулисье, довольная знаменитость во всю веселилась и засветила заодно и коллег, с которым ей предстоит сниматься. В том числе, были замечены Дмитрий Коляденко - экс-муж Ирины Билык и Илона Гвоздева - тренер на шоу "Танці з зірками".

"Скоро... Всего не расскажу, но я впервые приняла участие в съемках, да еще и на таком шоу. Очень круто, я в восторге! Это я все к чему? Теперь вы знаете, за кого болеть. Я в команде собачников!" - с шутко подписала новые кадры артистка.

Она также появилась с неизменным телеведущим мастер-шефом и преподавателем кулинарного искусства Эктором Хименесом-Браво.

Ранее впечатляющие снимки 37-летняя артистка обнародовала на своей странице в Инстаграм. На них знаменитость, которая все еще приходит в форму после вторых родов, попозировала в белой нескромной блузе с открытыми плечами и глубоким декольте.

Яркая и солнечная Джамала не оставила равнодушными своих поклонников, они одарили певицу множеством теплых слов и комплиментов, а колонка для комментариев под публикацией запестрела сердечками и влюбленными смайликами.

Напомним, что Джамала превратилась в дерзкую блондинку, ошарашив соблазнительным образом в чулках: "На десять лет моложе".

Как сообщала Politeka, Джамала прогулялась в платье с вырезом, напомнив "Чудо-женщину": "Похожа на Галь Гадот".

Также Politeka писала, что похудевшая Джамала в топе и юбке с глубоким разрезом показала, какой любит себя: "Амазонка".