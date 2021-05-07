«Квартал-95» в Турции с 30 апреля до 7 мая проводит фестиваль «Весело», в котором также участвуют известные украинские артисты

Не стали помехой доже карантинные ограничения, пишет «Страна».

Отметим, что в Турчии действует жесткий карантин и даже введен комендантский час до 5 утра 17 мая. Такое решение властей сперва вызвало волнение среди украинских туристов. Однако позже оказалось, что путешественники могут посещать Турцию без проблем.

Но для желающих посетить фестиваль с «кварталовцами», Сердючкой, Монатиком и другими звездами лавным препятствием мог оказаться вовсе не карантин.

Дело в том, что туристам, которые захотели отдохнуть и повеселиться со знаменитостями, пришлось раскошелится по-крупному. Так, цена тура для двоих на фестиваль стартовала от 94 000 грн и доходила до 737 000 грн в зависимости от категории комнаты. В стоимость полного пакета услуг входил перелет, проживание, питание по системе ultra all inclusive, медицинская страховка, тест на ковид. Ну и, конечно же, развлекательная программа: спортивные соревнования и занимательные конкурсы днем, а также выступления топовых артистов по вечерам.

Помимо выступления непосредственно «95 квартала», гостей фестиваля развлекают Макс Барских, Монатик, «Женский квартал» и Верка Сердючка.

Кстати, Сердючка не только пела и танцевала вместе со своей мамой, но и сыпала шутками. В частности, артистка рассказала, как устроила переполох в отеле, только заселившись.

"Просыпаюсь в колледже, тьфу, в коттедже... Ну, я просыпалась, друзья, везде! Просыпаюсь, смотрю в окно, думаю, то ли Козин... новый вот этот райончик... Пока адаптировалась... у меня номер с головоломками... У вас была когда-то проблема с кондиционером? Друзья, у меня 16 человек включали этот кондиционер! Люди уже так посматривают, что так к ней мужики ходят... Такая востребованная!", - насмешила историей Сердючка.

А вот артист «Квартала 95» Юрий Ткач наоборот попробовал себя в роли инструктора йоги.

Отметим, украинским артистам удалось совместить работу и отдых. Многие из них приехали со своими вторыми половинками и детьми.

Напомним, обгоревший Ткач из «Квартал 95» вместе с женой озадачили видом на отдыхе: «Какие некрасивые…»

Как сообщала Politeka, Сердючка устроила переполох в Турции, жена Кошевого все засняла: "Что так к ней мужики ходят..."

Также Politeka писала, что Монатик с длинными волосами стал копией популярной певицы, кадры преображения.