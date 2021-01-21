Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук мог бы жить с женой и детьми в Канаде



Такое мнение в интервью на YouTube-канале 2POpodcast высказал известный телеведущий и интервьюер Анатолий Анатолич, пишет Politeka.net. Он заговорил с ведущими шоу Потапом и Позитивом о планах уехать за границу и учить там детей.

Когда Потап заговорил о примере Остапчука, Анатолий Анатолич поспешил заверить, что этот пример неудачный. Он назвал историю с разводом Остапчука «жесткой», добавив, что в ней страдают и бывшая жена, и дети, и даже сам Остапчук.

«Думаю, если бы Вова не чудил, не уходил из семьи, думаю, у них бы все получилось, они бы жили дальше в Канаде. И то, что он учудил тут, пока Лена там, – ну, это мужчина же. Ну нельзя его отпускать», - добавил шоумен.

Как известно, громкий развод Остапчука и его первой жены Елены стал достоянием общественности после того, как женщина стала давать откровенные интервью об их жизни. Елена признавалась, что телеведущий ей изменял, а после развода перестал помогать детям финансово.

В то время, как телеведущий оформлял развод с бывшей, он вовсю строил отношения с новой возлюбленной Кристиной, на которой женился осенью 2020 года. Сегодня пара счастлива вместе, что не устает демонстрировать в своем Инстаграм.

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