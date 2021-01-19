Телеведучий Володимир Остапчук відверто поділився подробицями свого особистого життя

Ведучий шоу "Маска" розповів про взаємини зі своєю колишньою і нинішньою дружинами, передає РБК-Україна.

Так, Остапчук зізнався, що налагодити стосунки з колишньою дружиною Оленою Войченко не вдалося, але все ще не може проводити час з дітьми – дочкою Емілією (7 років) і сином Еваном-Олександром (2 роки).

"Вже більше місяця колишня дружина взагалі не дає мені з ними бачитися. І я просто щодня обриваю дроти телефонів", - розповів телеведучий.

Остапчук додав, що спокійно ставиться до інтересу до його особистого життя.

«У якийсь момент я зрозумів, що це як серіал для аудиторії. І в цілому у нас з Христиною дуже здорове ставлення до публічності, і у неї є певні нами межі. Тому ніяких "моментів" особливо не виникало", - зазначив артист.

Нагадаємо, Нова нещодавно дружина Остапчука Христина Гірник розповідала, що вона також не спілкується зараз з Оленою Войченко.

Втім, раніше вона встигла познайомитися з етьми чоловіка. Остапчук стверджує, що Христина нібито відразу знайшла до них підхід.

Замислювалася пара і про спільних своїх дітей.

"Я люблю своїх дітей. І, звичайно, нам хотілося б ще діточок, але це коли Бог дасть. Проте ми про це серйозно говорили. Це нормально для молодої пари", - розповів ведучий.

Нагадаємо, схвильований Остапчук заговорив про дітей і заплакав у прямому ефірі: зворушливі кадри.

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