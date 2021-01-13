Український телеведучий Володимир Остапчук показав нове житло, куди переїхав разом з дружиною Христиною

Як повідомляє Politeka.net, зірка зараз заселяється в квартиру на Печерських Липках в Києві, зовсім недалеко від свого минулого місця проживання. Він показав обстановку в нових апартаментах на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Володимир Остапчук знайшов квартиру поменше, площа становить 67 квадратних метрів. "По факту, нам більше не треба", - зазначив він в одному з сторіз. У ній є кухня, спальня, вітальня і балкон, який за площею цілком зійде за ще одну кімнату. "Це нова кальянна", - визначив шоумен. У коридорі вже стоїть досить великий шафа. У спальні можна помітити великий телевізор, кондиціонер, немаленьку ліжко і вікно з розкішним виглядом, яким ведучий не забув похвалитися.

"З плюсів - це новий будинок, і тут свіжий ремонт. З мінусів - це новий будинок, і у сусідів ремонт, це не дуже добре", - висловився Володимир Остапчук. До слова, вони з Христиною вже почали перевозити коробки з речами на нове місце.

Раніше Володимир виклав в сторіз кадри з триповерхового пентхауса площею 140 квадратних метрів з виходом на дах і чудовим видом. Він жартома підписав" ми переїжджаємо", звертаючись до дружини в соцмережі. Апартаменти явно сподобалися телеведучому, але, ймовірно, виявилися не по кишені.

Нагадаємо, що задоволений Остапчук показав, як його балує нова кохана

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука в сукні з розрізами розтанула в обіймах чоловіка

Також Politeka писала, що дружина Остапчука заговорила про дітей через три місяці після весілля