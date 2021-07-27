Відома співачка Світлана Лобода показала яскраве фото зі старшою донькою і розповіла, що повернулася до дітей після візиту до Києва

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгі роки живе і будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує своїх фоловерів яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережу чарівне фото з донькою Євангеліною, а в підписі до нього розповіла, що їхала до Києва на 10 днів, залишивши дітей вдома.

На новому знімку Світлана при повному параді відображена в приміщенні, яке нагадує ресепшн готелю, обійнявшись з донькою. Вона з'явилася перед камерою в блискучій сукні з випираючим декольте і пікантними розрізами, а на плечі накинула білий піджак. Дочка співачки теж стильному вбранні - на ній коротке біле платтячко, а через плече висить оригінальна сумочка.

У підписі до фотографії Лобода написала: "Прилетіла до моїх дівчаток... так чекала зустрічі з любимками. Стільки всього встигла за цей тиждень. 10 днів у Києві пролетіли швидко і продуктивно. Я презентувала пісню #Allo, сходила на головні радіостанції України, записала новий сингл і зняла на нього кліп. Як вам моя швидкість?! Здається, мої батарейки підзарядилися від літнього сонця, і я готова віддавати".

Нагадаємо, Лобода опинилася в гостях у Анатолія Анатоліча, в мережі обурюються: "Запитай у неї, чий Крим?".

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