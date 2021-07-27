Известная певица Светлана Лобода показала яркое фото со старшей дочкой и рассказала, что вернулась к детям после визита в Киев

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы живет и строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует своих фолловеров яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сеть очаровательное фото с дочкой Евангелиной, а в подписи к нему рассказала, что уезжала в Киев на 10 дней, оставив детей дома.

На новом снимке Светлана при полном параде запечатлена в помещении, которое напоминает ресепшн отеля, в обнимку с дочкой. Она появилась перед камерой в сверкающем платье с выпирающим декольте и пикантными разрезами, а на плечи накинула белый пиджак. Дочка певицы тоже стильном наряде – на ней короткое белое платьице, а через плечо висит оригинальная сумочка.

В подписи к фотографии Лобода написала: "Прилетела к моим девочкам… так ждала встречи с любимками. Столько всего успела за эту неделю. 10 дней в Киеве пролетели быстро и продуктивно. Я презентовала песню #Allo, сходила на главные радиостанции Украины, записала новый сингл и сняла на него клип. Как вам моя скорость?! Кажется, мои батарейки подзарядились от летнего солнца, и я готова отдавать".

Напомним, Лобода оказалась в гостях у Анатолия Анатолича, в сети негодуют: "Спроси у нее, чей Крым?".

Как сообщала Politeka, Лобода показала новорожденного ребенка, вернувшись в Украину: "Захотелось снова...".

Также Politeka писала, что Лобода после приезда в Киев объявилась в штанах-шароварах, озадачив фанатов: "Мой любимый цвет".