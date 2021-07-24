Известная певица Светлана Лобода показала яркое фото с прогулки в необычном образе

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Светлана Лобода, которая уже много лет строит карьеру в российском шоу-бизнесе, часто радует фанатов яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звезда, которая недавно посетила украинскую столицу Киев, поделилась очаровательным кадром с прогулки в интересной локации.

Как видно, на новом фото Светлана позирует в длинных и широких желтых штанах, которые напоминают шаровары, и в узкой пестрой кофточке, а на плече держит куртку. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и уставший вид.

В подписи к фотографии Лобода загадочно написала: "Думаешь ли обо мне". Пользователи тут же принялись комментировать снимок артистки: "Красотка", "Думает. Огонь-штаны, мой любимый цвет", "Классные штаны. Где такие купить?", "Солнышко свети нам", "Идеальная", "Мне срочно нужны такие же штаны", "Постоянно о вас думаю", "Девушка-солнце".

Напомним, Лобода после четырех лет молчания даст сольный концерт в Украине, цены на билеты космические: подробности.

Как сообщала Politeka, Лобода в максимально открытом наряде поразила новым видео и откровением: "Как жаль, что я...".

Также Politeka писала, что Лорак и Лобода приедут из РФ подзаработать в Одессу: жители отреагировали неоднозначно.