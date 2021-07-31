Певица Светлана Лобода засветилась с новым спутником

Как передает Politeka.net, Светлана Лобода является известной украинской артисткой. Девушка уже много лет живет в Росии и радует там поклонников своим творчеством.

На этот раз фотографией поделился в своём Инстаграм известный музыкальный продюсер и организатор концертов Табриз Шахиди. Также он является генеральным директором компании "Империя музыки".

На снимке Светлана с концертном костюме с множеством украшений, в высоких ботфордах, в которых отлично видно длинные ноги певицы. Также её образ дополняют светлые локоны. А продюсер одет в синие джинсы и кожаную куртку, которая одета на белую футболку.

"Каждое выступление артиста - это слаженная работа менеджмента и нескольких департаментов ивент-агентства. Хорошо, когда заказчик и организатор с полуслова понимают, что совершенное исполнение райдеров (бытового и технического) - это гарантия спокойствия менеджмента и 100% эмоциональная отдача артиста. Спасибо, коллеги!", высказывает благодарность продюсер.

Поклонники удивились росту Светланы: "Света такая высокая?!", " Табриз, а какой у вас рост? Что-то вы такой маленький на фоне Лободы!"

Ранее сообщалось, Лобода торжественно объявила о своем возращении в Украину и назвала дату встречи: "Я соскучилась"

Также, Лобода, вернувшись в Россию к детям, рассказала, чем занималась в Киеве: "Столько всего успела"

Politeka рассказывала, Лобода оказалась в гостях у Анатолия Анатолича, в сети негодуют: "Спроси у нее, чей Крым?"



