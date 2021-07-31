Певица Светлана Лобода засветилась с новым спутником
Как передает Politeka.net, Светлана Лобода является известной украинской артисткой. Девушка уже много лет живет в Росии и радует там поклонников своим творчеством.
На этот раз фотографией поделился в своём Инстаграм известный музыкальный продюсер и организатор концертов Табриз Шахиди. Также он является генеральным директором компании "Империя музыки".
На снимке Светлана с концертном костюме с множеством украшений, в высоких ботфордах, в которых отлично видно длинные ноги певицы. Также её образ дополняют светлые локоны. А продюсер одет в синие джинсы и кожаную куртку, которая одета на белую футболку.
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"Каждое выступление артиста - это слаженная работа менеджмента и нескольких департаментов ивент-агентства. Хорошо, когда заказчик и организатор с полуслова понимают, что совершенное исполнение райдеров (бытового и технического) - это гарантия спокойствия менеджмента и 100% эмоциональная отдача артиста. Спасибо, коллеги!", высказывает благодарность продюсер.
Поклонники удивились росту Светланы: "Света такая высокая?!", " Табриз, а какой у вас рост? Что-то вы такой маленький на фоне Лободы!"
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