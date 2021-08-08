Певица Светлана Лобода устроила фотосессию на яхте

Артистка сейчас активно гастролирует, но находит время на отдых, сообщает Politeka.net. В частности, в своем новом посте в Инстаграм певица показала "покатушки" на яхте.

Певица устроила фотосессию, сверкая стройной и подтянутой фигурой. Лобода надела топик и шортики, благодаря которым можно было налюбоваться ее прессом и стройными ножками. Завершили образ артистки шляпа и очки.

Видно, что исполнительница наслаждается отдыхом, когда ветер развеивал ее волосы, она прикрыла глаза.

"Воскресенье", - подписала кадры Светлана.

Всего за 15 минут пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Классно выглядишь🔥🔥🔥", "Красотка 🔥🔥", "Слишком много солнца на одной фотографии🕶❤️", "Вау ! 😍🔥", "Шикарная", "Ниче так", "Наше солнце и энергия ❤️", "Восхищаюсь вашим прессом ❤️🥺🥺", "Слепит глаза от вашей красоты😍❤️", "Жарко так жарко🔥", "Ну Вы слишком красивая 😍🔥🔥🔥", "Красотка😍😍", "Три вспышки прекрасного…😍💥", - написали пользователи сети.

Отметим, Светлана Лобода занимается спортом и старается правильно питаться. В частности, ее рацион включает овсянку и фрукты по утрам, в обед звезда ест овощные супы и салаты, а на ужин любит овощи на пару, на гриле, и отварные овощи.

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