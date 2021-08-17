Украинская певица Светлана Лобода рассказала, как готовилась к концерту в Одессе

Как передает Politeka.net, в Инстаграм красотка опубликовала фото, сделанное во время выступления в Украине. Она позировала в роскошном черном комбинезоне, который подчеркнул ее главную гордость - стройные ножки.

«Встреча со зрителем для меня всегда волнительнее свидания. Я могу сутки напролёт обсуждать костюмы и образы для своих выступлений. Здесь важна каждая деталь, ведь именно сценический образ артиста создаёт первое ощущение праздника», - призналась Лобода.

По ее словам, концерт в Одессе был для нее особенным и очень долгожданным. Комбинезон для выступления в Украине она купила еще месяц назад на модном показе в Париже.

«Уже жду наших новых встреч и присматриваю новые образы», - добавила артистка.

В комментариях ей оставили массу теплых слов и комплиментов.

«Прекрасный комбинезон», «Образ просто огонь», «Ох, эти ножки. Звездочка-ЛобоДушечка», «Шикарная девушка, и очень талантливая», «Роскошная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лобода громко объявила о своем приезде в Украину: "Я так соскучилась".

Как сообщала Politeka, Лобода в коротком платье вызвала у Лолиты неподдельные эмоции: фото из Одессы.

Также Politeka писала, что Лобода покаталась на яхте, показав прелести в коротком топе: "Слишком…".