Украинская певица Светлана Лобода рассказала, как готовилась к концерту в Одессе
Как передает Politeka.net, в Инстаграм красотка опубликовала фото, сделанное во время выступления в Украине. Она позировала в роскошном черном комбинезоне, который подчеркнул ее главную гордость - стройные ножки.
«Встреча со зрителем для меня всегда волнительнее свидания. Я могу сутки напролёт обсуждать костюмы и образы для своих выступлений. Здесь важна каждая деталь, ведь именно сценический образ артиста создаёт первое ощущение праздника», - призналась Лобода.
По ее словам, концерт в Одессе был для нее особенным и очень долгожданным. Комбинезон для выступления в Украине она купила еще месяц назад на модном показе в Париже.
«Уже жду наших новых встреч и присматриваю новые образы», - добавила артистка.
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
Отец Беленюка погиб при таинственных обстоятельствах, чемпион раскрыл подробности: "Была инсценировка"
Найдено тело экс-начальника Нацполиции: первые подробности трагедии
Данилко засветил поцелуй с бородатым качком и поделился радостью: "Наконец-то отмечаем...."
Гибель мэра Кривого Рога, раскрыто содержание найденных в доме записок: новые подробности и фото
В комментариях ей оставили массу теплых слов и комплиментов.
«Прекрасный комбинезон», «Образ просто огонь», «Ох, эти ножки. Звездочка-ЛобоДушечка», «Шикарная девушка, и очень талантливая», «Роскошная», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Лобода громко объявила о своем приезде в Украину: "Я так соскучилась".
Как сообщала Politeka, Лобода в коротком платье вызвала у Лолиты неподдельные эмоции: фото из Одессы.
Также Politeka писала, что Лобода покаталась на яхте, показав прелести в коротком топе: "Слишком…".