Українська співачка Світлана Лобода, яка довгий час живе і працює в Росії, дала концерт в Одесі

Як пише Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилося відео, на яке потрапила підготовка до концерту. Співачка позувала в ажурній чорній сукні, поки помічниця допомагала їй надягати босоніжки. Потім артистка показала, як розминається перед виходом на сцену.

«Буду берегти кожну емоцію, кожен момент після вчорашнього концерту. Стільки любові, спасибі Одеса», - підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу компліментів і слів подяки за концерт.

"Світлана - просто приклад справжньої жіночої енергії, яка притягує і заряджає. Мотиватор", "Шикарна", "Які ніжки", "Ооо, яке плаття", "Гордість", "Спасибі Вам за неймовірну енергію і емоції!", "Боже, просто богиня, фігура, погляд, просто заворожує", «Нереальна», - пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що в коментарях отписалась російська співачка Лоліта, яка залишила під постом Лободи захоплені смайли.

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